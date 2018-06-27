РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июн. В среду утром маршрутное такси въехало в отбойник на Дзержинском шоссе в Котельниках, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«Маршрутное такси врезалось в отбойник на Дзержинском шоссе в Котельниках, не доезжая моста Новорязанского шоссе. Она ехала в левом ряду в сторону Смирновской улицы в Люберцах и не с кем не столкнувшись въехала в отбойник, который находится посреди шоссе», – сказал очевидец.

По его словам, возможно водитель отвлекся от управления транспортным средством.

«Маршрутка остановилась. Про наличие пассажиров в ней или пострадавших не могу ничего сказать. Наша маршрутка проезжала мимо», – пояснил очевидец.