РИАМО - 27 июн. Футболист сборной России, 33-летний полузащитник Александр Самедов рассказал о подготовке отечественной команды к игре с Испанией на домашнем чемпионате мира, встреча состоится 1 июля в Москве в «Лужниках».

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 россияне начали с двух побед: подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0 и уверенно обыграли Египет со счетом 3:1. В завершающем матче группового этапа Россия потерпела поражение, уступив Уругваю со счетом 0:3. Тем не менее национальная сборная смогла впервые за 32 года выйти в плей-офф мирового первенства. Теперь в 1/8 финала Россия сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники».

«Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания — разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. Просто изначально решили: кто попадется, с тем и будем играть. Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались — с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией — в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды. Получили Испанию — будем готовиться к ней», – сказал Самедов в интервью газете «Известия».

Футболист добавил, что сейчас национальная сборная работает над ошибками, допущенными в матче с Уругваем, а на поле будет «биться изо всех сил».

«Порадовались после второй игры — и хватит. Сейчас Уругвай нас немножко приземлил. Даже не то чтобы приземлил… Мы на самом деле изначально были достаточно приземленные. Все прекрасно понимали. Но неприятно так проигрывать, как это произошло в последнем матче», – поделился впечатлениями Самедов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.