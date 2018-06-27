РИАМО - 27 июн. Столичные полицейские вернули футбольной болельщице из Германии телефон, которая забывчивая туристка оставила в салоне такси, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«К сотруднику полиции, несущему службу возле одной из гостиниц столицы, обратилась гражданка Германии, приехавшая в Москву на чемпионат мира по футболу. Женщина просила помочь в поисках мобильного телефона, забытого в такси, на котором она приехала в отель», – говорится в сообщении.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личность водителя, подвозившего иностранку. Таксист подтвердил, что телефон находится у него, после чего приехал к гостинице и передал гаджет владелице.

Гражданка Германии поблагодарила столичных полицейских за оказанную помощь.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.