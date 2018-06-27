РИАМО - 27 июн. Вкладчикам и индивидуальным предпринимателям, у которых были счета в столичном банке «Рублев», выплатят страховое возмещение, выплаты начнутся не позднее 11 июля, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В среду наступил страховой случай в отношении кредитной организации акционерное общество Коммерческий банк «Рублев». Каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения.

«Выплаты начнутся не позднее 11 июля 2018 года. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. Такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 2 июля 2018 года», – отмечается в сообщении.

Страховое возмещение по счетам (вкладам) выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди). По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение по счетам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 27 июня 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Рублев». Банк является участником системы страхования вкладов. Офисы банка, согласно сайту кредитной организации, размещались в Москве, Подмосковье, Крыму, Вологодской, Ленинградской областях, Саратове, Ставрополе и Сыктывкаре.