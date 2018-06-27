РИАМО - 27 июн. До конца 2018 года за счет оптимизации административных процедур сроки строительства домов по программе реновации жилищного фонда сократятся на 80 дней, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Работы продолжим в части оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий. Сейчас вопрос в проработке, по факту – рассчитываем сократить существующие сроки еще на 80 дней и восемь процедур. В результате срок прохождения административных процедур для строительства объекта реновации должен составить 538 дней и 63 процедуры», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что, сокращая процедуры, необходимые для строительства многоквартирных домов, мэр Москвы Сергей Собянин обозначил важность сохранения контроля со стороны органов государственной власти за прохождением процедур.

«Оптимизация не повлияет на качество реализации самой программы», – пояснил Левкин.

По его словам, работа по оптимизации административных процедур, начатая год назад, уже приносит свои плоды. Если в 2017 году для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру, на что обычно уходило 927 дней (2,5 года), то на сегодняшний день общий срок, необходимых для строительства жилья в рамках программы реновации, удалось сократить до 618 дней (1,6 лет). Сейчас для выхода на площадку надо пройти 71 процедуру.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.