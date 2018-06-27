РИАМО - 27 июн. Застройщик жилого комплекса «Саларьево Парк» в Новомосковском административном округе столицы сможет открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ) еще в четырех корпусах, которые получили заключение о соответствии застройщика, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Комитет выдал ООО «Тирон» (ПАО «Группа Компаний ПИК») заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС). Компания сможет начать реализацию гражданам по ДДУ корпуса №19 пятой очереди и корпусов №№21, 22, 23 шестой очереди строительства жилого комплекса «Саларьево Парк»», – сказал глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

На территории жилого комплекса завершается возведение корпусов №№1-5; 7, строение 1, 2; 8; 9; 13, строение 1, 2, 3. Также идет монтаж этажей корпусов 14, строение 1, 2; 15; 16, начинается строительство корпусов 18, строение 1, 2.

Всего в микрорайоне рядом с метро «Саларьево» запланировано возведение 54 жилых корпусов, 12 детских садов, шести школ. После завершения проекта число жителей может достигнуть 50 тысяч человек.

В настоящее время в столице действуют более 119 тысяч ДДУ на сумму около 1,1 триллиона рублей.