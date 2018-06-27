РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Житель Подольска пожаловался на кондуктора троллейбусного парка округа, которая затрагивала его национальность, по данному факту провели служебное разбирательство, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на некорректное поведение кондуктора в одном из троллейбусов, который шел по маршруту №8. Он отметил, что кондуктор была настроена агрессивно и затронула его неславянскую внешность, крича об этом на весь салон.

«По указанному факту было проведено служебное разбирательство. От данного кондуктора было получено объяснение, в котором она опровергает описанное происшествие. Ранее на указанного сотрудника жалоб не поступало. Дополнительно сообщаем, что вопрос о культуре обслуживания пассажиров ежемесячно рассматривается на инструктаже кондукторов», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.