РИАМО - 27 июн. Новая станция водоочистки в подмосковном городском округе Истра обеспечит чистой водой 7 тысяч жителей Дедовска, сейчас объект готовят к запуску, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В городе Дедовск, городской округ Истра, запускают в работу новую блочно-модульную станцию очистки воды. Проектная производительность объекта составляет порядка 6,5 тысяч кубометров в сутки, чистая питьевая вода для 7 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Станция расположена на улице Гагарина, дом 33. Работы по строительству начались в апреле и на сегодняшний день полностью завершены. Сейчас проводится наладка и проверка установленного оборудования, берутся соответствующие анализы воды. Как только все пуско-наладочные работы будут завершены, станцию запустят.

На днях станцию осмотрел руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев. В ходе визита он отметил, что этот объект является 20 подобным построенным сооружением за последние четыре года.

«Новая станция построена благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, 70% финансирования осуществлялось за счет областного бюджета, 30% – за счет местного. Это еще один большой и уверенный шаг к чистой и качественной воде в нашем округе», – пояснил руководитель администрации.

В 2017 году в городском округе Истра было запущено семь новых станций очистки, что позволило обеспечить соответствующим качеством воды 12 тысяч жителей. В этом году, как пояснили в администрации, в планах построить еще одну подобную станцию на территории города Истры.