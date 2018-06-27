РИАМО - 27 июн. С 30 июня участок 2-й Тверской-Ямской улицы в центре Москвы от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы станет односторонним, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Изменение схемы движения не только повысит безопасность при выезде из арки на Лесную улицу, но и позволит организовать 26 дополнительных парковочных мест», – говорится в сообщении.

ЦОДД просит водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщала, что сейчас в границах старой Москвы доступно 3,3 миллиона машино-мест, из них платных мест на улично-дорожной сети всего 89 тысяч, или 2,7%.