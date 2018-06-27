РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 28 июня отключат воду в одном из многоквартирных домов из-за ремонтных работ, также в этот день не будет света в пяти домах, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Завтра, 28 июня, в микрорайоне Климовск управляющая компания МУП «СЕЗ» будет выполнять ремонтные работы на трубопроводе системы водоснабжения многоквартирного дома 6 по улице Заводской. На время проведения ремонтных работ с 9:00 до 17:00 холодное водоснабжение в данном доме будет приостановлено», – говорится в сообщении.

Кроме того, ПАО «Мосэнерго» 28 и 29 июня запланировало ремонтные работы на двух подстанциях. Поэтому в четверг не будет подаваться электроэнергия с 13:00 до 17:00 в многоквартирные дома по адресам: проспект 50-летия Октября, дома 14/6, 16, 16А, 16Б; Октябрьская площадь, 5, а в пятницу с 9:00 до 16:00 по адресам: проспект 50-летия Октября, в дома 8/9, 10, 10А, 12/7, 12А; улица Дмитрия Холодова, 11 и Октябрьская площадь, 2, 2А.