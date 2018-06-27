РИАМО – 27 июн. Центробанк в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Рублев», сообщает Газета.ru.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 27 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк «Рублев» (АО КБ «Рублев», регистрационный номер 3098, город Москва)», – говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая он занимал 170-е место в банковской системе Российской Федерации.