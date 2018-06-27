РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Сотрудники пожарной охраны в Подольске ликвидировали возгорание транспортного средства на улице Мичурина в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в среду (27 июня – ред.) в 1:54 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Мичурина, дом 7. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 2:27. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие одна единица техники и четыре человека.