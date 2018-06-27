РИАМО - 27 июн. Мемориал на могиле известного летчика Ивана Кожедуба, который за годы Великой Отечественной войны трижды удостаивался звания Героя Советского Союза, признан объектом культурного наследия, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«Мемориальный комплекс и могила маршала авиации Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Это памятное место теперь находится под охраной государства», - говорится в сообщении.

Иван Кожедуб — прославленный летчик и трижды Герой Советского Союза, одержавший десятки побед в воздушных боях в Великую Отечественную войну. Мемориал часто посещают горожане и туристы как в обычные дни, так и в памятные даты сражений и в День Победы.

«Иван Кожедуб — настоящая легенда и гордость отечественной авиации. На его счету рекордные 64 победы в воздушных битвах во времена Великой Отечественной войны. Могила Ивана Кожедуба — посещаемое и памятное место на Новодевичьем кладбище. Было принято решение включить его в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Теперь мемориальный комплекс, возведенный в честь летчика, находится под охраной государства», — отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Могила Ивана Кожедуба располагается в северной части кладбища, на седьмом участке, в 18-м ряду. Там установлен семейный надгробный комплекс, над созданием которого работали скульптор Врубель и архитектор Ефремов.

«Сам постамент состоит из нескольких частей: в центре — блок из красного и черного гранита, на котором выгравирована надпись с именем, званиями и годами жизни Ивана Кожедуба. На него поставлен бронзовый бюст летчика, изображающий его в военной форме с орденами на груди», - отметил Емельянов.

Он уточнил, что объектами культурного наследия могут быть признаны как здания и сооружения с исторически сложившимися территориями, так и отдельные постройки, мемориальные квартиры, мавзолеи, захоронения, произведения монументального искусства, объекты науки и техники, включая военные объекты и объекты археологического наследия.

«В настоящее время многие могилы героев Великой Отечественной войны, расположенные на разных московских кладбищах, уже имеют статус объектов культурного наследия. Для увековечивания памяти о военных подвигах защитников Родины в реестр объектов культурного наследия включены воинские захоронения на Ваганьковском, Введенском, Востряковском, Даниловском, Кунцевском, Перовском, Преображенском, Пятницком, Рогожском и других кладбищах», — добавил Емельянов.

На Новодевичьем кладбище, где похоронен Иван Кожедуб, под государственной охраной уже находится более 50 могил героев войны, в том числе мемориалы маршала авиации Филиппа Агальцова, маршала Советского Союза Павла Батицкого, генерал-полковника Александра Боголюбова.