РИАМО - 27 июн. Медицинский вертолет эвакуировал пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на Кантемировской улице в Москве, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Кантемировская в район дома №61, где произошло серьезное ДТП – столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительной информации, пострадали трое человек», – сказал собеседник агентства.

С места аварии экипаж эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение. В полете его сопровождала авиамедицинская бригада, добавил он.