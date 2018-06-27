РИАМО - 27 июн. Благодаря увеличению количества полос движения и организации дополнительных полос для съезда на другие улицы на путепроводе Марк удалось избавиться от «бутылочного горлышка», сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Путепровод Марк расположен в Лианозовском районе Северо-Восточного административного округа. Он является единственным маршрутом для проезда автомобилей через Савеловское направление Московской железной дороги в радиусе семи километров.

«Время в пути по путепроводу Марк сократилось на 5-15 минут благодаря переразметке дороги. Здесь убрали «бутылочное горлышко». Из-за высокой транспортной нагрузки и частых перестроений автомобилей путепровод задерживал движение в центр города утром, а вечером сдерживал поток машин на Дмитровском шоссе и Дубнинской улице по направлению в область», - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, на путепроводе увеличили количество полос движения за счет сужения их ширины до 3,25–3,5 метра. Теперь вместо трех полос в каждую сторону здесь по четыре полосы.

«Для выезда с Дубнинской улицы и из Лианозовского проезда создали дополнительные ряды - раньше машины поворачивали в общем потоке, задерживая другие автомобили. На пересечениях улиц сократилось количество аварийных ситуаций», — добавил Ликсутов.

Кроме того, разметку изменили на проспекте Маршала Жукова и его продолжении — улице Мневники, где также образовывались «бутылочные горлышки». Здесь восстановили съезд с дублера в область после бульвара Генерала Карбышева. Чтобы съезд был более безопасным, на нем организовали полосу разгона.

Также движение на проспекте Маршала Жукова затруднялось в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. Путь в этом месте сужался: вместо четырех общих полос оставалось три, из-за этого машинам приходилось перестраиваться. Сужение полос позволило, сохранив выделенную полосу, ввести четвертый ряд для автомобилей.

В этом году в городе планируется изменить разметку на еще нескольких десятках наиболее загруженных дорожных участков.

Программа оптимизации дорожного движения за счет разметки работает в Москве с 2014 года. Всего за это время ликвидировали более 100 узких мест, в том числе более 10 — на путепроводах на Алтуфьевском, Каширском, Бесединском, Ярославском, Дмитровском шоссе, Липецкой улице, Ленинградском проспекте.