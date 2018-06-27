РИАМО - 27 июн. С наступлением жаркой погоды столичные продуктовые магазины отмечают резкий рост продаж воды и кваса, для удовлетворения растущего спроса торговым сетям пришлось увеличить закупки напитков, сообщили РИАМО представители ритейла.

Минувшие выходные в Москве стали одними из самых жарких с начала года. После похолодания вечером в воскресенье воздух в городе снова начал прогреваться и, по прогнозу синоптиков, уже в четверг столбики термометров достигнут 30-градусной отметки. С приходом жары в столичных супермаркетах зафиксировали всплеск продаж прохладительных напитков.

Прилавки стремительно пустеют

Директор одного из магазинов торговой сети «Пятерочка» сообщил корреспонденту РИАМО, что продажа воды в торговой точке значительно выросла.

«Иногда мы просто не успеваем поставлять напитки. Например, на днях за полчаса раскупили более 40 бутылок кваса», - сказал собеседник агентства.

Чтобы справиться с растущим спросом на воду, магазинам пришлось увеличить закупки товаров. Так, сотрудница магазина «Продукты» отметила, что поставки выросли в два раза.

«Воду покупают хорошо. В основном берут воду без газа. Пик продаж приходится на дневное время, когда на улице слишком жарко», - пояснила собеседница агентства.

Воды много не бывает

Управляющий одного из московских магазинов сети «ДА!» рассказал, что самым большим спросом пользуются бутыли воды объемом 5 литров.

«Идет сезоны рыбалки, дач. Пятилитровые бутылки негазированной воды, обычно самой дешевой, разлетаются только так!» - отметил управляющий.

Он также добавил, что покупатели стали активно разбирать квас. Популярность этого напитка легко объяснить, ведь лето - это сезон освежающей окрошки, а квас - главный атрибут данного блюда.

Со скидкой лучше

Представительница торговой сети «Магнит» рассказала РИАМО, что хорошо продаются все виды воды, но особенно популярна та, которая попадает под действие акций.

Напитки со скидкой пользуются большим спросом в различных торговых сетях. Так, заместитель управляющего магазина «Дикси» подтвердил, что для посетителей главное при покупке воды - это ее цена, поэтому клиенты чаще всего приобретают дешевые варианты.

Представители магазинов «Перекресток», «Продукты 24» и «Виктория» в беседе с корреспондентом РИАМО также отметили увеличение спроса на прохладительные напитки в период сильной жары. При этом, по словам собеседников агентства, трудностей с поставками этого популярного у покупателей товара у них не возникало.