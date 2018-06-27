РИАМО - 27 июн. Порядка 69 тысяч человек после окончания матча Франция – Дания на стадионе «Лужники» уехали на городском транспорте Москвы, основная часть болельщиков покинула территорию спорткомплекса за 1 час 10 минут, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Транспортный комплекс Москвы полностью справился с перевозкой болельщиков до и после матча на стадионе «Лужники». Мы добились впечатляющих результатов – зрители покидают территорию самой вместительной арены в России максимально быстро – за 1 час 10 минут, на пять минут быстрее, чем после предыдущей игры», – отметил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, 64 тысячи человек уехали на метро и МЦК, около 4 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S1 до станции метро «Парк культуры». Аккредитованные такси перевезли 1065 пассажиров.

«406 тысяч зрителей стадионов воспользовались городским транспортом за семь матчей чемпионата мира в Москве. Это те люди, которые приходили болеть на спортивные арены – «Лужники» и «Спартак». Всего в дни матчей в столице московский транспорт, включая пригородные поезда и «Аэроэкспресс», бесплатно перевозит 140 тысяч человек – это болельщики, волонтеры и другие гости турнира, получившие аккредитацию FIFA», – добавил Ликсутов.

27 июня на стадионе «Спартак» состоится игра сборных Сербии и Бразилии, поэтому с 27 июня на 28 июня все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 3 часов ночи. До 3 часов ночи метрополитен и МЦК будут также работать с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.