РИАМО - 27 июн. Теперь льготники могут пройти в зоосад, просто приложив к турникету социальную карту москвича, раньше для этого сначала нужно было получить бесплатный билет в кассе, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«Владельцы социальной карты москвича могут посещать столичный зоопарк без получения бесплатного билета в кассе по документу, подтверждающему право на льготу. Теперь достаточно просто приложить соцкарту к турникету на входе», - говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на льготное посещение. Теперь проход по социальной карте дополнительно позволяет человеку сэкономить время на получение билета в кассе и помогает разгрузить очереди к ним.

«Данные с карт передаются в ГУП «Московский социальный регистр», и система уже определяет, имеет ли пользователь карты право бесплатного прохода на территорию зоосада или нет», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Попасть в Московский зоопарк без очереди в кассу по социальной карте могут дети до 17 лет включительно, студенты очной формы обучения, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, а также члены многодетных семей, военнослужащие срочной службы и участники боевых действий. Они имеют право посещать зоосад бесплатно только один раз в день.

«Летом любоваться животными можно с раннего утра. До 31 августа Московский зоопарк будет открываться для первых посетителей в 07:30. Для всех гостей на утренние билеты (с 07:30 до 09:00) действует 40-процентная скидка», - добавляется на сайте.

Как уточняется в материале, социальная карта москвича выдается жителю столицы, который имеет право на социальную поддержку по закону. На карту записаны льготный проездной (для держателей, у которых есть соответствующее право) или проездной билет «Тройка», банковское и медицинское приложения. Помимо этого, по карте можно получить скидку до 30% на товары и услуги у партнеров дисконтной программы и пользоваться госуслугами в электронном виде, разместив на носителе свою электронную подпись.

«Социальная карта также заменяет документ, удостоверяющий право на получение мер социальной поддержки павильона «Космос» на ВДНХ, медиакомплексов «Полет» и «Машина времени» и подземного музея в парке «Зарядье». Ею можно воспользоваться и при аренде оборудования для летних видов спорта на площадках Парка Горького, при посещении 90 музейных площадок города в рамках проекта «Музеи — детям» (это касается школьников), а также в поездах «Аэроэкспресса» — держателям, имеющим право на льготный проезд», - сообщается на сайте.

В настоящий момент обладателями социальной карты являются около 5,1 миллиона жителей столицы.