РИАМО - 27 июн. Поздравительные плакаты-открытки и праздничные видеоролики на фасадах домов украсят Москву к 8 июля – ко Дню семьи, любви и верности, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

«Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, городские улицы украсят более 600 поздравительных открыток. На плакатах изображены покровители семьи и брака — муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника — ромашки», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, на каждой открытке написана фраза, которую многие считают одним из лучших определений семейного союза: «Семья — единство помыслов и дел». Открытки появятся на остановках общественного транспорта и киосках, в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах вдоль проспекта Мира, Ленинградского и Ленинского проспектов, Варшавского, Каширского и Звенигородского шоссе. Украшать улицы начнут 1 июля.

«Более 300 плакатов размером три на шесть метров появятся вдоль крупных городских магистралей, не менее 300 открыток украсят остановки общественного транспорта и киоски «Пресса». Цифровые открытки с ромашками и поздравлениями с Днем семьи, любви и верности также можно будет увидеть на медиафасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице и домах 8 и 28 на Новом Арбате, а также на 50 цифровых билбордах вдоль автодорог», — рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Как сообщается на сайте, День семьи, любви и верности — одна из самых популярных дат заключения браков у столичных молодоженов. В этом году приурочить свадьбу к празднику решили более тысячи пар. Кроме традиционного марша Мендельсона, ведущие брачных церемоний пожелают женихам и невестам сохранить взаимную любовь и верность, как легендарные муромские святые.

«Праздник отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии, покровителей брака. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, прославились своей супружеской верностью», - заключается на сайте.