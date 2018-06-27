РИАМО - 27 июн. В подмосковном Орехово-Зуеве обнаружили ручную гранату, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается в материале, 26 июня от диспетчера ЕДДС городского округа Орехово-Зуево поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты по адресу: улица Ленина, дом 90.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

После осмотра ручная гранату передали сотрудникам полиции для экспертизы и проведения дальнейших следственных действий.