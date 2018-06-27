РИАМО - 27 июн. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 13 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 13. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека и 41 единица техники», – говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 20 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Также за последние сутки не зафиксировано очагов горения сухой травы.