РИАМО - 27 июн. В Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 13 возгораний, к их тушению привлекалось свыше 120 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров – 13. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека и 41 единица техники», – говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 20 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Также за последние сутки не зафиксировано очагов горения сухой травы.
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