РИАМО - 27 июн. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит около 29 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26-28, по области 24-29 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в Москве и Подмосковье погода снова перестраиваются на жаркую, поэтому метеозависимым людям необходимо внимательнее следить за своим самочувствием.

«Атмосферное давление останется повышенным, что негативным образом может отразиться на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего это касается гипертоников и тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также лиц, склонных к спастическим реакциям», - отмечается в материале.

По словам специалистов, полезными будут прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние и вечерние часы.