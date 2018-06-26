РИАМО - 26 июн. До 224 миллиардов рублей выросли в первом квартале текущего года сборы страховых премий в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

«Общая сумма страховых премий, полученных страховщиками Московского региона за первый квартал 2018 года, составила 224 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные показателей деятельности, размещенные на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. Это на 25% больше аналогичного показателя 2017 года», - говорится в сообщении.

Количество заключенных страховыми компаниями договоров страхования увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 14%, до 20 миллионов единиц.

Как пояснил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков, рост количества договоров вызван активизацией на рынке кредитования и увеличением продаж сопутствующих страховых продуктов. Банки продолжают играть важную роль в продвижении на рынок различных программ страхования, в частности, ипотечного страхования, страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней.

«Страхование жизни остается драйвером роста страхового рынка. Поступления по данному виду страхования выросли на 56%, составив 48 миллиардов рублей, что объясняется популяризацией инвестиционных программ», - добавляется в материале.

Объем страховых взносов по ОСАГО незначительно снизился по сравнению с аналогичным показателем 2017 года (на 0,5%) и составил 13 миллиардов рублей, поступления по КАСКО снизились на 5%, до 18 миллиардов рублей.

Совокупный объем страховых выплат по итогам первого квартала 2018 года в Московском регионе увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 10% и превысил 58 миллиардов рублей. Страховые выплаты по ОСАГО по сравнению с аналогичным показателем 2017 года снизились на 6% и составляют 8 миллиардов рублей.