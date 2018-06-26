РИАМО - 26 июн. Всего три дня осталось до конца приема заявок на Всероссийский открытый конкурс на разработку дизайн-проектов пространств культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры региона.

Основная задача конкурса - выработка новых концептуальных предложений по модернизации домов культуры Подмосковья с учетом существующей планировочной структуры зданий и современных тенденций.

«Главные принципы, которые будут предъявляться к проектам: пространство-конструктор, многофункциональность, открытость, акцент на человека, доступная среда, реализуемость проекта и событийное прогнозирование. Конкурс проходит в два этапа», - говорится в сообщении.

Первый этап: с 8 по 28 июня (включительно), на нем ведется прием портфолио команд; 29 июня - 3 июля - экспертиза заявок на соответствие условиям конкурса; 4 июля - объявление шорт-листа финалистов.

Второй этап: 5 июля - 18 августа - разработка финалистами конкурсных предложений; 19 - 24 августа - техническая экспертиза конкурсных предложений на соответствие техническому заданию, итоговое заседание жюри, составление рейтинга проектов и выбор трех победителей; 30 августа - объявление победителей.

«К участию приглашаются: архитектурные команды, в составе которых будут привлечены специалисты в области архитектурного проектирования, графического дизайна, анализа территорий, социологии и экономики», - уточняется в материале.

Пилотными ДК, в которых будут реализовываться проекты-победители, стали: культурный центр «Октябрь» на 760 мест в городском округе Электросталь, ДК «Правдинский» на 450 мест в Пушкинском районе, ДК на площади Пушкина на 350 мест в городском округе Орехово-Зуево.