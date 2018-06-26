РИАМО - 26 июн. Известный кинорежиссер, сценарист и продюсер, представитель Общественной палаты Московской области, член общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области Егор Кончаловский выразил свое мнение по поводу благотворительной акции «Тропинка к дому», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Акцию проводят общественники, юнармейцы, молодогвардейцы и внештатники ведомства. С начала года состоялось более 250 рейдов, в ходе которых активисты помогли одиноко проживающим в частном секторе жителям почтенного возраста справиться с делами по хозяйству.

«Считаю, что Подмосковью очень повезло с такими активистами, которые живут в Коломне. Именно здесь, в дни сильных снегопадов минувшей зимой решено было по выходным «откапывать» из-под снега заметенные жилища пожилых людей. Уверен, что эта акция должна просто стать образом жизни молодежи», - сказал Кончаловский.

В эти выходные своих подопечных навестили общественники в 17 муниципальных образованиях региона. Так, например, в Егорьевске помогли 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны Евгению Никитовичу Абросимову покосить и собрать траву, сухие ветки и мелкий мусор.

Оказана помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла в деревне Старская городского округа Ликино-Дулево. В связи с устоявшейся жаркой погодой волонтеры провели работы по поливке грядок, прополке, окосу травы на участках и прилегающих территориях.

В Домодедове волонтеры посетили Таисию Михайловну, проживающую в доме 6 по улице Каштановая в микрорайоне Западный, и помогли ей скосить траву на пешеходной дорожке, ведущей к дому.

Как рассказал представитель всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Глеб Евдаев, работа во дворе – это совсем не сложно, а для пожилых это очень важно, ведь ветераны уже не могут справиться с тяжелой физической работой.

«Социальный проект «Тропинка к дому», который по отзывам всех, кому была оказана помощь, так необходим и важен, будет набирать обороты. Быть ближе к людям – один из постулатов политики губернатора Московской области Андрея Воробьева, и общественный совет при Госадмтехнадзоре готов и в дальнейшем поддерживать любые инициативы, которые сделают нашу жизнь чище и комфортнее», - сказала глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.