РИАМО - 26 июн. Сотрудники полиции задержали водителя маршрутки, под колесами которой в подмосковном Ногинске оказался трехлетний ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В Ногинске на остановке общественного транспорта на улице Текстилей водитель маршрутного такси при посадке-высадке пассажиров не убедился, что выходившие из салона 18-летний молодой человек и его трехлетний брат отошли на безопасное расстояние, закрыл двери и тронулся с места. В результате малолетний ребенок потерял равновесие, упал под колеса микроавтобуса и получил множественные травмы, от которых позднее скончался в машине скорой помощи.

«В настоящее время водитель маршрутного такси задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Следственным управлением МУ МВД России «Ногинское» по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.