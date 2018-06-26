РИАМО - 26 июн. В Подмосковье за пять лет было приведено в порядок более 20 тысяч объектов вокруг историко-культурных туристических центров и вдоль туристических маршрутов, сообщила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она рассказала о роли возглавляемого ею ведомства в сохранении объектов исторического и культурного наследия.

«Основная работа в данном направлении ведется в рамках общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области, созданном по требованию губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках которого вместе с административно-техническими инспекторами работают волонтеры, представители общественных объединений и распространенных в Подмосковье конфессий», - сказала Витушева.

По ее словам, за три года с момента создания общественный совет привлек более 10 тысяч прихожан православных храмов, внештатных инспекторов и общественников к наведению порядка на территориях 38 порушенных храмов в 27 муниципалитетах. Большинство из этих храмов убираются добровольцами ежегодно по нескольку раз.

Витушева добавила, что служба очень эффективно влияет на привлекательность облика исторических и культурных памятников за счет улучшения благоустройства прилегающих к ним территорий. Выполняя свои задачи, инспекторы Госадмтехнадзора приводят в порядок расположенные рядом с объектами наследия объекты внешнего благоустройства, такие как подъездные пути, парковки, элементы наружного освещения и художественной подсветки, средства для размещения информации, уличную мебель, наружные и декоративные ограждения.

«За пять лет работы инспекторы привели в порядок более 20 тысяч объектов вокруг подмосковных историко-культурных туристических центров и вдоль туристических маршрутов», - сказала Витушева.