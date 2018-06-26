РИАМО - 26 июн. В рейде по квартирам неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги в подмосковном Сергиево-Посадском районе приняла участие заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Ольга Федина, сообщает газета «Вперед».

«Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области Ольга Федина посетила район с рабочим визитом. Ее день начался на заре в компании заместителя главы администрации района Михаил Бутерова. Вместе с приставами начиная с 7 утра они прошли по квартирам должников в домах управляющих компаний «СТЭК» и «СП ЖЭК», в которых судебные исполнители проводили арест имущества», - говорится в сообщении.

У многих жильцов неоплаченная сумма по квитанции за квартиру была небольшой – от 25 тысяч рублей, но по закону изымать вещи в счет долга могут всего через три месяца неоплаты. Некоторые должники, увидев на пороге людей в форме, сразу предлагали погасить долг в течение дня. Но технику – в основном приставы конфисковали компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры – жильцы смогут вернуть теперь только после оплаты своих счетов и предоставления подтверждающих документов.

«Конечно, подобные мероприятия — это крайняя степень, скажем так, «мотивации» неплательщика. Основная часть работы судебного пристава проходит в кабинете. Одна из мер, например, это направление работодателю, которое тот обязан исполнить, постановления об удержании части зарплаты в счет погашения долга, по закону вплоть до 50%», – объяснил начальник управления коммунальной инфраструктуры районной администрации Александр Афанасьев.

Применяют судебные органы и другие приемы – так, одну из квартир буквально «отрезали» от горячей воды болгаркой.

После обхода квартир официальные лица отправились на специальное совещание, которое посетили большинство представителей районных УК. Во время встречи Федина раскритиковала работу собравшихся - сейчас район занимает первое место в антирейтинге оплаты коммунальных услуг в Московской области.

На данный момент суммарная задолженность в муниципалитете составляет более 1 миллиарда рублей. На сегодняшний день исковых заявлений в суде находится более чем на 174 миллиона рублей, а в работе у приставов исполнительных производств на 121 миллион рублей. При этом актов о невозможности взыскания составлено более чем на 17 миллионов рублей. В досудебном порядке взыскано более 12 миллионов рублей.

Критика замминистра была направлена главным образом как раз на досудебную работу управляющих компаний. Первыми поручениями замминистра ЖКХ стали: обеспечить формирование и контроль за исполнением плана мероприятий по сбору средств с должников и, как следствие, составление графика погашения долга УК перед ресурсоснабжающими организациями.

«Мы все здесь понимаем, что одно следует за другим. Вы еженедельно должны будете заслушивать представителя каждой управляющей компании – что и как они сделали, чтобы собрать ту сумму, которую вы совместно спланировали», – дала установку Федина.

Кроме того, во время совещания поручили подготовить «карту» неплательщиков, которая позволила бы разделить их на тех, кто не может оплатить и нуждается в пособиях или других мерах поддержки, и «злостных».