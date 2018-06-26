РИАМО - 26 июн. Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание за то, что допустил нецензурное высказывание в прямом эфире во время обсуждения матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Во вторник в прямом эфире в ток-шоу «Время покажет» Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая», - сообщила пресс-служба телеканала.

Цитируя собеседника, телеведущий допустил нецензурное выражение. Из-за этого с Шейниным пройдет беседа, после чего на него будет наложено взыскание.

Сборная России проиграла команде Уругвая в матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с разгромным счетом 0:3. Встреча прошла 25 июня на стадионе «Самара Арена». После удаления Игоря Смольникова сборная России играла в меньшинстве.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.