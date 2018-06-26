РИАМО - 26 июн. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким Андрея Дементьева, а также отметил, что поэт служил высокому призванию преданно и беззаветно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни.

«Российская культура понесла невосполнимую утрату – из жизни ушел замечательный, светлый человек, выдающийся мастер слова. Занимая должность главного редактора журнала «Юность», Андрей Дмитриевич открыл миру сотни молодых дарований, помог им реализовать себя, найти свой путь в литературе», - сказал Мединский.

По его словам, миллионы людей восхищались его стихами, цитировали их, складывали и исполняли на них песни. На протяжении десятилетий выступления и творческие вечера Дементьева непременно собирали полные залы.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Он возглавлял литературный журнал «Юность» в 1981—1992 годах, который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другим.