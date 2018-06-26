РИАМО - 26 июн. Порядка 90% проблемных вопросов, касающихся столичного транспорта и поступивших от российских и иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018, были оперативно решены, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мы активно смотрим те сообщения, которые нам поступают по социальным сетям от российских болельщиков и гостей города, а также от иностранных болельщиков и гостей; (сообщения - ред.) которые поступают к нам в Twitter, просто на сайт, по электронной почте, в метро, наземный транспорт, департамент транспорта. Мы все внимательно смотрим эти сообщения, стараемся мгновенно отреагировать. Более 90% проблемных вопросов, о которых активно нам писали, они уже решены», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что организаторы ЧМ-2018, полиция, транспортный комплекс столицы и правительство Москвы получают большое количество добрых отзывов от гостей мундиаля.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.