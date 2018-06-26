РИАМО – 26 июн. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова считает, что педагоги должны знать, как решать современные проблемы, с которыми сталкиваются дети.

«Уже появились такие слова, которые мы сегодня подзабываем. Кибербуллинг, например, и прочее, что я не хочу говорить вслух. Это некий деструктивный контент, с которым сталкиваются наши дети. А школа первая сталкивается с вызовами времени. Она должна быть готова, должны быть готовы наши педагоги. У них в руках должны быть инструменты решения подобных проблем. Ну и конечно психологические службы и прочее», - сказала Кузнецова в эфире Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, для подготовки школы к выходу из подобных ситуаций необходимо принимать серьезные меры, и комплекс данных мер уже готов. В ближайшее время необходимые документы будут направлены в правительство РФ.

Также уполномоченный по правам ребенка сообщила о том, что в России появляется такой институт, как социальная няня.

«Когда нет построенного садика, а в тех малых муниципальных образованиях, где нерентабельно, невозможно или долго строить садик, или в тех случаях, когда еще не построен садик - существует такая услуга, как «государственная няня». Она выучена, она со специальным сертификатом, она приходит в семью и помогает ребенку», - отметила детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что семья оплачивает только часть стоимости услуг социальной няни. Это может быть только четвертая часть суммы, или же семья вообще не платит, если доходы не позволяют этого делать.