РИАМО - 26 июн. Более 400 тысяч справочников о транспортной системе Москвы раздали желающим с момента старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Более 400 тысяч справочников «Московский транспорт», которые были специально подготовлены к чемпионату мира на разных языках, где есть полная информация о транспортной системе города, нюансах и рекомендациях ее использования, было роздано сотрудниками транспортного комплекса, в основном, в метро», - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что справочники раздавали волонтеры, выдача также происходила на стойках «Живое общение», в сервисных центрах и просто на улицах.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.