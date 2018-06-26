РИАМО - 26 июн. ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение Московского УФАС России о прекращении действий по навязыванию невыгодных для потребителя условий договора, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Ранее столичный антимонопольный орган установил, что монополист применял в отношении коммерческой организации заведомо завышенный тариф. Потребитель оплачивал электроэнергию по неверно определенному уровню напряжения, в результате чего за два года переплатил более 3 миллионов рублей.

«Ведомство выдало предупреждение о внесении изменений в договор энергоснабжения в части применения к потребителю законного и обоснованного тарифа. ПАО «Мосэнергосбыт» исполнило предупреждение антимонопольного органа», – говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Московского УФАС России Никиты Полещука, институт предупреждения в очередной раз показал себя эффективным. Признаки нарушения антимонопольного законодательства оперативно устранены, права абонента восстановлены, монополист, выполнив требования антимонопольного органа, избежал ответственности.