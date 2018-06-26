РИАМО - 26 июн. Более 170 тысяч болельщиков воспользовались бесплатными шаттлами в дни чемпионата мира по футболу в Москве, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Более 170 тысяч болельщиков перевезли бесплатные автобусные шаттлы в Москве с начала чемпионата мира по футболу, в дни проведения матчей это от 10 до 30 тысяч пассажиров», - сказал Ликсутов.

Ранее он сообщил, что самым активным и популярным транспортом у болельщиков ЧМ-2018 на сегодня является Московский метрополитен, пассажиропоток вырос на 2,6 миллиона или на 3,2% относительно такого же показателя прошлого года.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля