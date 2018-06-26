РИАМО - 26 июн. Более 200 тысяч пассажиров Московского метрополитена обратились за помощью к волонтерам в период с 12 по 26 июня, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«С 12 июня, когда основной костяк болельщиков уже приехал, более 200 тысяч иностранных гостей обращались к нашим волонтерам, получили соответствующую помощь и поддержку. Одна консультация в среднем занимает около 30 секунд», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в нескольких случаях туристам помогали достать упавшую банковскую карту в решетку на станции метро, вернуть FAN ID или потерянный паспорт. Ежедневно более 100 специальных волонтеров работают более чем на 80 станциях, это люди, которые говорят на разных языках и помогают пассажирам ориентироваться в метро, а в случае необходимости приглашают сотрудников полиции и транспортного комплекса.

По его словам, волонтеров можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярко-красным кепкам. Большинство из помощников говорят на английском, немецком, испанском и других языках. Один волонтер зачастую владеет знаниями 3-4 иностранных языков, может оказать помощь и содействие.

«Более 20 волонтеров из Центра организации дорожного движения работают около каждого стадиона в дни проведения матчей, примерно столько же работают на фан-зоне. Занимаются они помощью, которая больше направлена на автомобилистов: напомнить, где парковка, шаттлы или метро, в большей степени уже акцент на все другие виды транспорта», - сказал Ликсутов.

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