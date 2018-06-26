РИАМО - 26 июн. Около 10 тысяч экземпляров карты «Тройка» в тематическом оформлении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 дополнительно выпустят в Москве по просьбам болельщиков, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Активно пользуется популярностью специальная карта «Тройка», которую мы выпустили в преддверии чемпионата мира, карта мгновенно разошлась, попросили у нас болельщики выпустить еще 10 тысяч экземпляров. В ближайшее время эта карта поступит в продажу», - сказал Ликсутов.

На тематических транспортных картах «Тройка», выпущенных к ЧМ-2018, на фоне цветов флага России – хозяйки чемпионата – изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.