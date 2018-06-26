РИАМО - 26 июн. Открытые показы фильмов в парке «Пехорка» в подмосковной Балашихе планируется устраивать каждую пятницу в течении летнего периода, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В парке «Пехорка» в Балашихе торжественно открылся летний кинотеатр (21 июня – ред.). Показы фильмов на открытом воздухе будут проходить каждую пятницу в 21:30 при поддержке «Мособлкино». Парк «Пехорка» – самый яркий, масштабный проект, который мы реализовали за последний год по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Те элементы, которые были применены, – редкость для областных парков. Жители Балашихи уже оценили обновление парка», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в ходе реконструкции парка там появились новые детские площадки, зоны отдыха, велодорожки, проведено комплексное благоустройство.

По словам Юрова, в июле откроется набережная и обновленная вейк-станция. В реконструкцию парка вложено полмиллиарда рублей.

Проект «Летний кинотеатр» реализуется в парках Подмосковья с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Двадцать девятого июня в парке «Пехорка» покажут фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Также летом жители Балашихи смогут посмотреть такие картины, как «Служебный удар», «Каникулы президента», «Собака на сене» и другие.

По данным министерства культуры Московской области, в 2018 году 350 кинопоказов пройдут на более чем 50 площадках в 42 муниципальных образованиях. Предполагается, что сеансы в кинотеатрах под открытым небом посетят 65 тысяч зрителей.