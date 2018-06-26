РИАМО - 26 июн. На территории реабилитационного центра «Росинка» в подмосковной Балашихе поздравили с 90-летием первую заведующую детского сада №10 «Колосок» при заводе «Криогенмаш», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Первую заведующую детского сада №10 «Колосок» при заводе «Криогенмаш» в Балашихе Нину Гусеву поздравили с 90-летием. Мероприятие прошло на территории реабилитационного центра «Росинка», где 16 лет назад располагался детский сад №10», – говорится в сообщении.

Гусевой передали поздравительные адреса и подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, министра социального развития Московской области Ирины Фаевской и главы Балашихи Сергея Юрова, а также благодарственное письмо от завода «Криогенмаш».

«Самое сложное было организовать работу коллектива. Наш коллектив дружно трудился, был среди передовых в городе. Детский сад «Колосок» считался самым лучшим местом не только в Балашихе, но и в Московской области. Из 16 воспитателей пятеро впоследствии стали заведующими детских садов», – сказала Гусева.

Юбилей продолжили отмечать за праздничным столом. Для женщины выступили воспитанники комплексного молодежного центра «Спутник» и реабилитационного центра «Росинка.

Нина Гусева переехала в Балашиху в 1948 году. Ее муж работал на заводе «Криогенмаш», а сама она училась в педагогическом училище и работала в детском саду. В 1964 году она стала заведующей детского сада №10 при заводе. В «Колоске» женщина проработала 19 лет. Ее общий педагогический стаж – 36 лет.