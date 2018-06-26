РИАМО - 26 июн. Более 14 миллионов пассажиров Московского метрополитена уже посмотрели прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Более 14 миллионов пассажиров в метро посмотрели прямые трансляции более 30 матчей - это трансляции в метро в более чем 2 тысячах вагонов, где установлено более 8,7 тысячи экранов, которые распределены практически на всех линиях метро. 14 миллионов пассажиров смогли посмотреть онлайн-трансляции футбольных матчей благодаря установленным экранам в поездах», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что экраны в вагонах метро в первую очередь предназначаются для информирования пассажиров о транспортной ситуации. Возможность просмотра прямых трансляций матчей была предоставлена пассажирам по инициативе правительства Москвы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.