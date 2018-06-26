РИАМО - 26 июн. Московский метрополитен и наземный городской транспорт столицы дополнительно перевозит порядка 140 тысяч человек в дни матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Московский транспорт, включая пригородные поезда и «Аэроэкспресс», в дни матчей перевозит порядка 140 тысяч болельщиков и официальных лиц, не считая обычных пассажиров метро и других видов транспорта. В дни матчей примерно 140 тысяч дополнительно пассажиров мы перевозим, серьезной проблемы для транспортной системы нет», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что с каждым матчем время между завершением игры и входом «последнего болельщика» в метро сокращается и составляет уже от часа до полутора.

«На 26 июня весь город, транспортный комплекс, благодаря совместной слаженной работе, оргкомитету, полиции, Росгвардии, полиции на метрополитене, координированной работе, справляется с пассажиропотоком. Хочу от себя лично, от правительства Москвы принести слова извинения жителям Хамовников за некоторые неудобства, которые есть», - сказал Ликсутов.

По его словам, при каждом матче организаторы «отсматривают миллион деталей», которые могут улучшить движение в городе и уменьшить количество перекрытий и неудобств для местных жителей. Также Ликсутов отметил, что вопросы безопасности в столице во время мундиаля стоят на первом месте.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.