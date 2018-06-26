РИАМО - 26 июн. Прибыль магазинов в Московском метрополитене выросла в 3-4 раза во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Журналисты спросили у Ликсутова о возможных убытках города из-за того, что болельщики ЧМ-2018 в дни матчей пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте.

«Сейчас говорить сложно, какая это цифра. С учетом того, что болельщики, когда находятся в городе, приезжают не в дни матча, а просто путешествуют по городу, покупают различные вещи в городе. Мы видим, что покупательный спрос очень большой даже по небольшому количеству магазинов, которые находятся в метро - у коллег выросли продажи в 3-4 раза», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что мундиаль оказывает большой эффект на город. Правительство Москвы планирует компенсировать метрополитену в полном объеме выпадающие доходы, которые «не являются проблемными».

«Общее количество платных пассажиров в метро увеличивается, никакой проблемы мы здесь не видим. Подведем итоги в конце чемпионата мира», - заключил заммэра.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.