РИАМО - 26 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу чаще всего спускаются в столичную подземку, пассажиропоток Московского метрополитена возрос на 2,6 миллиона человек по сравнению с 2017 годом, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Матч сборных Дании и Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 закончился со счетом 0:0. Игру на стадионе «Лужники» посмотрели 78 тысяч зрителей. Они покинули спортивную арены за 14 минут.

«Самым активным и популярным транспортом (у болельщиков ЧМ-2018 - ред.) на сегодня является Московский метрополитен, пассажиропоток вырос на 2,6 миллиона или на 3,2% относительно такого же показателя прошлого года», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что все эти цифры находятся в плановом порядке, никаких аномалий с точки зрения перевозки нет. Транспортная система города Москвы была полностью готова к таким объемам и справляется с задачей успешно.

«С 14 июня, дня открытия соревнований, столичным метро воспользовались 82,4 миллиона пассажиров. Зрители Чемпионата мира чаще всего спускаются в подземку на центральных станциях, самые востребованные станции «Охотный ряд», «Площадь революции», «Лубянка», «Парк культуры», «Добрынинская», «Фрунзенская», «Кропоткинская», «Кузнецкий мост», «Китай-город», «Павелецкая» - это основной костяк станций, где происходит наибольший пассажиропоток», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что через турникеты каждой из вышеперечисленных станций проходят от 1,2 до 5,3 тысячи человек ежечасно.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля