РИАМО - 26 июн. С начала 2018 года управление Росреестра по Московской области обработало девять коллективных заявок на снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Московской области (комиссия) с начала года подано девять заявлений на коллективное оспаривание кадастровой стоимости в отношении 199 земельных участков», – говорится в сообщении.

Из них по шести заявлениям (в отношении 163 земельных участков) приняты решения об определении кадастровой стоимости в размере рыночной. В соответствии с действующим законодательством комиссия является инструментом корректировки кадастровой стоимости во внесудебном порядке и предоставляет возможность определить рыночную стоимость с учетом индивидуального подхода к объекту оценки.

Одной из особенностей работы комиссии в Подмосковье является практика коллективного оспаривания. По одному заявлению может рассматриваться вопрос о корректировке кадастровой стоимости десятков или сотен объектов недвижимости, расположенных на территории одного массива − садоводческие и дачные земельные участки, либо одного населенного пункта, например, деревни.

«Кроме того, большинство заявлений, поступающих в комиссию, оспаривают кадастровую стоимость земельных участков, нежели зданий, строений, помещений, сооружений. Так, с января 2018 года в Комиссию поступило 246 заявлений, касающихся объектов капитального строительства, и 3 931 заявление о стоимости земельных участков», – добавляется в сообщении.

Росреестр не осуществляет функций заказчика или исполнителя работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, но помогает гражданам и бизнесу скорректировать кадастровую стоимость, если на это есть законные основания.

Обращение в комиссию не единственный способ досудебного пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости. Управление Росреестра по Московской области в рамках компетенции предоставляет заявителям подробную информацию о порядке определения кадастровой стоимости и возможности обратиться к заказчику работ по государственной кадастровой оценке – в министерство имущественных отношений Московской области, которым проводится проверка порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости по обращениям граждан.

«В случае выявления кадастровой или технической ошибки производится пересчет кадастровой стоимости. Результаты пересчета кадастровой стоимости утверждаются распоряжением министерства имущественных отношений Московской области и вступают в силу после опубликования на официальном сайте по адресу: mio.mosreg.ru», – уточняется в сообщении.