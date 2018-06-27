РИАМО - 27 июн. В Москве возле стадиона «Спартак» в среду введут ограничения для движения транспорта из-за матча чемпионата мира по футболу между сборными Сербии и Бразилии, по некоторым улицам можно будет проехать только по пропуску, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

На столичном стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу в среду встретятся сборные Сербии и Бразилии. Начало матча в 21:00.

«В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений», - говорится в сообщении.

Запрещено движение без пропуска по следующим участкам: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик. Ограничения движения действуют только в день матча.

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств действуют на следующих участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, улица Летная.

Также с 1 июня работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековская до канала имени Москвы.

Выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе работают ежедневно.

В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра также изменилась схема движения. Существующая выделенная полоса общественного транспорта перенесена из левого пролета тоннеля в правый. Таким образом, для движения автомобилистов доступны все три полосы левого пролета.

«Просим водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на выделенные полосы по рабочим и выходным дням, а также быть предельно внимательными, следить за дорожными знаками и с пониманием отнестись к временным изменениям», - заключается в материале.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис. Мундиаль завершится 15 июля.