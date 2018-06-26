РИАМО - 26 июн. Стадион «Спартак» в Москве освободился за 14 минут после матча чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Франции, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Матч сборных Дании и Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 закончился со счетом 0:0. Игру на стадионе «Лужники» посмотрели 78 тысяч зрителей.

«Сегодня арена «Лужников» освободилась почти за 14 минут, все люди пошли на разные виды городского транспорта. Как видите, мы справляемся. Люди, которые идут к метро, уже практически все прошли, а времени прошло всего около часа», - сказал Ликсутов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля