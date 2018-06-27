РИАМО - 27 июн. Финал чемпионата Вооруженных Сил РФ по практической стрельбе из стрелкового оружия пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ (ВППКиО ВС) «Патриот» в Подмосковье со среды, соревнования проводятся в двух дисциплинах – пистолет и карабин, сообщается на сайте министерства обороны России.

«На базе многофункционального огневого центра парка «Патриот» пройдет финал чемпионата Вооруженных Сил РФ по практической стрельбе из стрелкового оружия. Двадцать седьмого июня состоится официальная церемония открытия чемпионата, после которого начнется основной матч, где участники соревнований будут в течение трех дней состязаться в точности и скорости стрельбы из пистолетов и карабинов», – говорится в сообщении.

В чемпионате примут участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, представляющие все военные округа, Северный флот, рода войск Вооруженных Сил и отдельные центральные органы военного управления.

Двадцать девятого июня, после подведения итогов чемпионата как в личном, так и в командном зачетах, пройдет торжественная церемония закрытия чемпионата и награждение победителей.