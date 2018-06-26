РИАМО - 26 июн. Ярмарка-конкурс инновационных практик «Территория социальных инноваций» пройдет 27 июня в подмосковном Одинцове, там представят робототехнику для работы с инвалидами, продемонстрируют способы реабилитации с использованием «экзоскелета», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Наши учреждения покажут свои лучшие инновационные практики в работе с населением Подмосковья. В социальной сфере нам удалось сократить цифровой разрыв между поколениями. Мы хотим, чтобы наши подопечные понимали, что компьютер не только для игр внуков, но и несет существенную пользу в быту всем жителям Подмосковья», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

На ярмарке представят лучшие инновационные практики, которые используют в работе учреждения социального обслуживания области, среди которых: робототехника – как метод работы с пожилыми людьми и инвалидами, реабилитация с использованием устройства «экзоскелет» или занятие роллер-спортом для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гостями мероприятия станут министр социального развития региона Ирина Фаевская, председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев и глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов.

Организатором конкурса выступит министерство социального развития Московской области.