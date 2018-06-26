РИАМО – 26 июн. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что ненефтегазовые доходы России продолжают расти, сообщает во вторник Газета.ru.

По его словам, в период с января по май текущего года рост ненефтегазовых доходов бюджета превысил 10%.

«Значительный прирост дал налог на добычу полезных ископаемых. Это плюс 29,5% — из-за цены на нефть», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что поступления от налога на прибыль за пять месяцев выросли на 12,5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор в России невозможно.