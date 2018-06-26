РИАМО - 26 июн. Москва заняла первое место в рейтинге городов-организаторов чемпионата мира по футболу с самой лучшей фан-зоной фестиваля болельщиков FIFA, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

«По результатам опроса, Москва с фан-зоной болельщиков ЧМ-2018 у МГУ на Воробьевых горах заняла первое место, набрав 19% голосов. На втором месте - Санкт-Петербург с фан-зоной на Конюшенной площади c 17% голосов. На 3-4 месте - Нижний Новгород с фан-зоной на площади Минина и Пожарского и Самара с фан-зоной на площади Куйбышева - по 10% голосов», - говорится в сообщении.

Пятая и шестая строчка рейтинга принадлежит Екатеринбургу с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта - по 9% голосов. На седьмом месте - Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии - 7% голосов. На 8-10 месте - Казань с фан-зоной у центра семьи «Казан», Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади - по 6% голосов.

Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

По данным FIFA, более 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны FIFA Fan Fest в городах ЧМ-2018 за первую неделю чемпионата. В официальных фан-зонах ЧМ-2018 болельщики не только смотрят матчи мундиаля в прямом эфире, но и бесплатно слушают выступления популярных музыкальных исполнителей, групп и DJ на открытом воздухе.